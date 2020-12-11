عرفتوا اعتذرت ليه.. أحمد عيد يدافع عن طارق يحيى بعد قرار إيقافه

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": أهو كابتن طارق يحيى قال اللي أنا كنت عاوز أطلع أقوله في القناة وقالولي نتكلم كورة قلتهم متشكر وبعتذر مش طالع عرفتوا بقي اعتذرت ليه".
كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أعلنت، أمس، الخميس، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.
جاء ذلك بسبب هجوم طارق يحيى على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا في التوقيت الحالي عن الموقف المالي للقلعة البيضاء .
وقال طارق يحي : لا اعرف سبب صدور هذا البيان فى هذا التوقيت قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون العرب فى افتتاح الدوري .
وشدد على أن توقيت البيان غير مفهوم ولا اعرف سبب صدوره الآن، فوجئت بأنه مطلوب منى قراءته، هناك تخبط كبير داخل النادي الآن، تعاقدنا مع صفقتين وتراجعنا عنهما والأمور لا تبشر بالخير .
وأشار إلى أن اسم الزمالك كبير وأنه يعمل داخل القلعة البيضاء حاليا ويقول هذا الكلام من منطلق حرصه على الكيان لأن الجميع راحلون والزمالك هو الباق فى النهاية .
وطالب طارق يحيى من لا يستطيع تقدير اسم الزمالك أو الإضافة إليه بالاعتذار عن مهمته وترك الفرصة أمام آخرين لإدارة القلعة البيضاء .
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز 2020 - 2021.
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