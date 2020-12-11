جمعية المحترفين تحدد موعد حفل الأفضل فى الدورى الممتاز

حددت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى موعد إقامة حفل تكريم الأفضل في الدورى الممتاز عن الموسم المنقضى.

وقررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى إقامة حفل تكريم أفضل لاعب في الدورى الممتاز الموسم الماضى فى أقرب معسكر لمنتخب مصر الوطنى الذى يقوده حسام البدرى.

وقامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى بإجراء زيارة إلى العديد من أندية الدورى الممتاز من أجل التصويت على الافضل فى العالم.

وحصلت جمعية اللاعبين المحترفين على أصوات اللاعبين فى مختلف الأندية منها البنك الاهلي وطلائع الجيش عن طريق نظام الاونلاين وإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطنى البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على الافضل فى العالم وفقا لما نشره الحساب الرسمي للفيفا مؤخرا.

يذكر أن مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين نشر صورة من الصفحة الرسمية لحساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر إنستجرام يظهر خلالها أساطير الكرة المصرية وضمت 9 لاعبين.

ودون مجدى عبدالغني أعلى الصورة عبارات جاءت على النحو التالي : الصفحة الرسمية والموثقة لكأس العالم "فيفا" عبر إنستجرام تبرز هذه الصورة تحت عنوان الأساطير.

أضاف : ضمت الصورة أسماء :-

مجدي عبد الغني

أحمد فتحي

محمد صلاح

احمد حسن

حسام حسن

أحمد الكاس

محمد أبو تريكة

عصام الحضري

عماد متعب.

يذكر أن حسام حسن حصد العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري جاءت على النحو التالي:

الدورى المصري: 14.

كأس مصر: 5

السوبر المصري: 2

دورى أبطال أفريقيا: 2

السوبر الأفريقي: 1

كأس أفريقيا أبطال الكؤوس: 4

أمم أفريقيا: 3 “1986-1998-2006”

كأس العرب”المنتخبات”: 1 “1992”

دورة الألعاب الأفريقية: 1 “1991”

السوبر الأفرو أسيوي: 1

دورى أبطال العرب”الأندية”: 2

السوبر العربي: 2

السوبر المصري السعودي: 1

كأس الأندية العربية أبطال الدورى: 1

ألقاب وإنجازات محمد صلاح الجماعية

حقق محمد صلاح العديد من الإنجازات الجماعية جاءت كما يلي:

دوري السوبر السويسري

حقق محمد صلاح دوري السوبر السويسري مرة واحدة في الموسم الكروي 2012 - 2013 مع فريق بازل السويسري.

دوري أبطال أوروبا

حقق محمد صلاح البطولة الأقوى في أوروبا وهي بطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع فرق ليفربول في الموسم الكروي 2018 - 2019.

كأس السوبر الأوروبي

حقق صلاح بطولة كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة مع فريق ليفربول في عام 2019.

الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق محمد صلاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة مع فريق ليفربول في الموسم الكوري 2019 - 2020.

كأس العالم للأندية

حقق محمد صلاح بطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة مع فريق ليفربول في عام 2019.

لم يحقق محمد صلاح مع منتخب مصر مع المنتخب أي ألقاب ولكنه احتل مع المنتخب المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في عام 2011، وأيضًا احتل منتخب مصر مركز الوصيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017، بالإضافة إلى صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم في روسيا عام 2018.

ألقاب محمد صلاح الفردية

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا في عام 2012.

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري عام 2013.

حصل محمد صلاح على جائزة هداف تصفيات أفريقيا لكأس العالم عام 2014 حيث استطاع تسجيل 6 أهداف وذلك بالمشاركة مع أسامواه جيان ومحمد أبو تريكة.

حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الموسم في نادي روما في الموسم الكروي 2015 - 2016.

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016.

تواجد محمد صلاح في فريق السنة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الموسم الكروي 2016، 2017.

تواجد محمد صلاح في فريق البطولة في كأس الأمم الأفريقية عام 2017.

حصل محمد صلاح على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا (مقدمة من جريدة المنتخب المغربية) في عام 2017.

حصل محمد صلاح على جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في الموسم الكروي 2017، 2018.

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي في موسم 2017 2018.

حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (رابطة اللاعبين المحترفين) في شهور نوفمبر 2017، ديسمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018.

حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (إي أيه سبورتس): نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018.

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا: 2017–18

حصل محمد صلاح على جائزة رابطة كتاب كرة القدم في بريطانيا لأفضل لاعب في الموسم: 2017–18.

حصل محمد صلاح على جائزة الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل لاعب في "البريميرليج": 2017–18

حصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز: 2017–18، 2018–19

حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا: 15 سبتمبر 2017، 20 أكتوبر 2017، 6 أبريل 2018، 27 أبريل 2018.

حصل محمد صلاح على جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا: 16 أبريل 2018، 7 مايو 2018.

حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر "POTM" في نادي ليفربول: أغسطس 2017، سبتمبر 2017، نوفمبر 2017، ديسمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أبريل 2018

حصل محمد صلاح على جائزة هدف الشهر "GOTM" في نادي ليفربول: أغسطس 2017، سبتمبر 2017، نوفمبر 2017، ديسمبر 2017، فبراير 2018، أبريل 2018

حصل محمد صلاح على جائزة BristolStMotors المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بتصويت الجماهير مايو 2018

حصل محمد صلاح على جائزة أونزي الذهبية: 2017–18

حصل محمد صلاح على جوائز الفيفا للأفضل كرويا: (المركز الثالث) 2017–18