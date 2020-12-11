نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2020-2021.

وقرر جايمي باتشيكو مدرب فريق الزمالك، الدفع بالرباعي محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، في خط الهجوم.

ولم يتحدد موقف يوسف أوباما من اللقاء، حتى الآن، بعد عودته مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقام البرتغالي باتشيكو، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، وطالبهم خلال الجلسة بضرورة نسيان خسارة نهائي أفريقيا وكأس مصر، وفتح صفحة جديدة بآمال وطموحات جديدة، محذرا اللاعبين من المقاولون العرب، بعد الأداء الذي ظهروا به في الكونفدرالية الإفريقية.

وقد شهد مران الزمالك خلال الأيام الماضية، منافسة قوية بين حازم إمام، والدولي التونسي حمزة المثلوثي، على قيادة الجبهة اليمنى.

وبات أحمد أبو الفتوح، قريب من الدخول في التشكيلة الأساسية للزمالك، للتواجد في الجبهة اليسرى في ظل عودة عبدالله جمعة مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمد عبدالشافي الذي بدأ البرنامج التجهيزي الموضوع له، من أجل العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة، وذلك علي خلفية العملية الجراحية التي خضع لها بسبب كسر في الترقوة.