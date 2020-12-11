تضامنا مع المسلمين.. غريزمان ينهي علاقته التجارية مع شركة هواوي

أعلن مهاجم منتخب فرنسا وفريق برشلونة، أنطوان غريزمان، أمس الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي الصينية، احتجاجا على طريقة تعاملها مع مسلمي الإيغور.

وكتب غريزمان الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، والذي كان سفيرا للعلامة التجارية منذ عام 2017، في بيان نشره عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام": "بعد الشكوك القوية في أن هواوي ساهمت في تطوير (تنبيه الأويغوري) من خلال برنامج التعرف على الوجه، أعلن أنني أنهي شراكتي مع الشركة".



جاء ذلك بعد أن كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية عن تطبيق يكشف وجوه مسلمي الإيغور ويبلغ عنهم السلطات في الصين، مع العلم أن الإيغور أقلية مسلمة في الصين تعاني من قمع مستمر من قبل السلطات في البلاد.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء، إن ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا داخل معسكرات في منطقة تشينجيانغ الشاسعة في شمال غرب الصين.

من جهتها، تصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف "التطرف الديني"، وتعليم "مهارات عمل جديدة".

المصدر: وكالات

