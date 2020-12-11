انطلاق اختبارات وارنر لحكام الدرجة الثانية والثالثة بالمنيا.. اليوم

تجرى اليوم الجمعة اختبارات اللياقة البدنية وارنر فى المنيا لحكام الثانية والثالثة تمهيدا الاستعانة بهم فى إدارة المباريات فى الموسم الحالى.

وانطلقت اختبارات اللياقة البدنية وارنر تيست لحكام الدرجة الثانية والثالثة تحت إشراف محمد عبدالكافي رئيس لجنة الحكام الفرعية فى منطقة المنيا لكرة القدم.

وجرى التنسيق بين فرعية الحكام فى منطقة المنيا لكرة القدم برئاسة محمد عبدالكافي والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة نظرا لسفر وجيه أحمد رئيس اللجنة إلى تونس للمشاركة فى تعيين قضاة الملاعب بدورة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا فى موريتانيا مطلع العام المقبل.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا نجح في تحقيق فوزًا قويًا على فريق طهطا مؤخرا بعد أن حول تأخره بهدف خلال الشوط الأول إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف بالشوط الثاني.

دخل فريق المنيا بقيادة شديد قناوي المدير الفني المباراة بتشكيل ضم كل من : عبد الكافي رجب "حارس مرمى " - برسوم محروس - اسلام طارق - ايمن ناصر - احمد اسماعيل - عمرو سمير- فيصل غريب - احمد عصام- بدوي عاشور - محمد سمارة - عمرو عثمان .

وإنتهى الشوط الاول بتقدم طهطا بهدف مقابل لا شيء، وفي بداية الشوط الثاني أشرك فريق المنيا اللاعبين محمود عاطف ، ومحمود بلية، ليتمكن عاطف من إحراز هدف التعادل بالدقاىق الأولى من الشوط ، ويعزز بعدها بقليل محمد سماره التقدم بهدف ثاني ، ثم هدف ثالث باللحظات الاخيرة، ليرتفع رصيد المنيا إلى 7 نقاط، في المركز الثاني.

وحضر المباراة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، ود. علي مجدي، ا. خالد فايز، ود رحاب سراج أعضاء مجلس الإدارة.