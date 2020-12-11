نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة إيطالية تؤيد حكما بحبس نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة إيطالية، تأييد الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013، حين كان لاعباً في صفوف فريق ميلان.

أكد قضاة محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم الصادر غياباً عام 2017 بحق روبينيو وأحد أصدقائه، بتهمة العنف الجنسي الجماعي الذي يعود تاريخه إلى يناير 2013.

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاماً في ملهى ليلي في ميلانو.

وأمرت المحكمة لاعب منتخب "السامبا" السابق ورفيقه، بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

ومن حق روبينيو 36 عاماً، والذي نفى الاتهامات، استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 90 يوماً.

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.