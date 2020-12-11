نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهدي علي يقترب من قيادة المنتخب الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم أن مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي قرر أمس تكليف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتقديم القائمة النهائية للأسماء المرشحة لتدريب المنتخب وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار النهائي.

أشارت صحيفة البيان الإماراتية، إلى أن المدرب الإماراتي مهدي علي يعد أبرز المرشحين، لتولي مسؤولية المنتخب بعد اعتذار الكرواتي زوران عن المهمة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وجود أسماء عدة مطروحة لتدريب المنتخب، وسيتم اتخاذ القرار بعد غد الأحد.

وقال النعيمي: "لدينا استراتيجية طويلة الأمد للمنتخب، ويجب على المدرب الجديد أن يكون قادراً على رسم خطة متكاملة بناء على المعطيات والكفاءات الموجودة".

من ناحية أخرى، جرى اعتماد تقديم ملف استضافة نسخة 2024 من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة للأولمبياد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة حول ملف الاستضافة، فيما تقرر إقامة حلقة نقاشية حول الحدث 16 ديسمبر الجاري.