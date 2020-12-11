نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات قوية في القسم الثالث بمجموعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت 8 مباريات قوية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي

1- الغابه مع اتحاد الشرطة

يشهد ملعب نادي الغابه مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الغابه متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 3 نقاط مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثالث بقيادة محمود سعيد بنفس الرصيد 3 نقاط .

وحقق كلا الفريقين الفوز في الأسبوع الأول الغابه على فريق الأميرية بخمسة أهداف نظيفة، وفاز فريق اتحاد الشرطة على فريق أسكو بهدفين دون رد.

2- شباب طوخ مع مصر للتأمين

يستضيف فريق طوخ وصيف المجموعة بقيادة محمد خطاب فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده يدخل الفريقين اللقاء برصيد 3 نقاط بعد فوزه طوخ على سراى القبه بثلاثة أهداف نظيفة وفاز مصر للتأمين على فريق قليوب بهدفين مقابل هدف .

3- قليوب مع الشمس

يحل فريق الشمس بقيادة أحمد علي ضيفاً ثقيلاً على فريق قليوب بقيادة هشام السيد يدخل فريق قليوب اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بدون نقاط بعد هزيمته من مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، بينما فريق الشمس في المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق العبور بهدفين مقابل هدف.

4- أسكو مع المرج

يلتقي فريق أسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة مع فريق المرج بقيادة على سليمان أسكو صاحب المركز الرابع عشر بدون رصيد بعد هزيمته من الشرطة بهدفين نظيفين، بينما فريق المرج في المركز السادس برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق ألماظة بهدف دون رد.

5- البلاستيك مع ايروسبوت

يلعب فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق ايروسبوت بقيادة هشام يكن يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد تعادل البلاستيك مع بهتيم بدون أهداف وتعادل ايروسبوت مع بنها بهدف لمثله .

6- ألماظة مع بهتيم

يخوض فريق ألماظة بقيادة جمال ترك لقاء مرتقب مع فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان، ويدخل ألماظة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر بدون رصيد بعد هزيمته من المرج بهدف، بينما فريق بهتيم في المركز العاشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق البلاستيك بدون أهداف.

7- بنها مع سراى القبه

على ملعب ميت راضي يلعب فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي مع فريق سراى القبه ،يحتل بنها المركز السابع برصيد نقطة بعد تعادله مع ايروسبوت بهدف لمثله، بينما سراى القبه بدون رصيد بعد هزيمته من فريق طوخ بثلاثية نظيفة

8- العبور مع الاميرية

يلتقي فريق العبور بقيادة عطيه السيد مع فريق الأميرية بقيادة خالد سعد يدخل الفريقين اللقاء بدون نقاط بعد أن تلقى الفريقين الهزيمة العبور من الشمس بهدفين مقابل هدف، وتلقى فريق الأميرية هزيمة ساحقة من فريق الغابه بخمسه اهداف دون رد.

الترتيب

1- الغابه 3 نقاط

2- طوخ 3 نقاط

3- اتحاد الشرطة 3 نقاط

4- الشمس 3 نقاط

5- مصر للتأمين 3 نقاط

6- المرج 3 نقاط

7- بنها نقطة

8- ايروسبوت نقطة

9- البلاستيك نقطة

10- بهتيم نقطة

11- العبور بدون نقاط

12- قليوب بدون نقاط

13- ألماظة بدون نقاط

14- أسكو بدون نقاط

15- سراى القبه بدون نقاط

16- الأميرية بدون نقاط