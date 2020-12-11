نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع الإعلامي أحمد شوبير تشكيل الأهلي في الموسم الجديد وتحديدا بطولة الدوري حيث يخوض المارد الأحمر أولى مبارياته يوم الأحد القادم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر للمقاصة يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سيخوض بطولة الدوري الممتاز بداية من لقاء مصر للمقاصة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة مرمى الأهلى: محمد الشناوى

فى خط الدفاع: محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول.

فى خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية

في خط الوسط الهجومي: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومجدى قفشة

فى خط الهجوم: مروان محسن.