مجدى عبدالغني يهاجم الأوليمبية: انتخابات الجبلاية لمدة عام يصلح في اتحاد الملاكمة

طرح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مقترحا لحل أزمة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة.

كانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى قررت عدم انعقاد أية جمعيات عمومية عادية فى الاتحادات والأندية بداعى تفادى الإصابة بالموجة الثانية لفيروس كورونا.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : بقول عن انتخابات اتحاد الكرة عدم إقامة الجمعية العمومية العادية لن يوافق عليها الأندية والاتحادات الرياضية.

وتساءل مجدى عبدالغني وقال ؛ لماذا نجد هناك محاولات مستميتة لعدم إجراء أي انتخابات لاتحاد الكرة فى قادم الأيام ولمصلحة مين؟!!!

تابع : موعد انطلاق أولبيماد طوكيو مضى فى عام ٢٠٢٠ وورد فى قانون الرياضه أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم تكون بعد الدورة الأوليمبية وان تأجلت البطولة يتم إجراء انتخابات رسمية.

اضاف : ايه المشكلة أن المجلس القادم لاتحاد الكرة تكون مدته ٤ سنين ونصف وإجراء الانتخابات فى شهر يناير القادم لاختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية.

استطرد : مش عايز تعمل انتخابات مجلس إدارة الجبلاية ليه احنا فى ظرف استثنائى لو تم اجراء الانتخابات سيكون هناك استقرار ادارى يعود بالنفع على الكرة المصرية.

أشار إلى أن حديث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية بشأن إجراء انتخابات الجبلاية لمدة عام واحد فقط على أن يتم إجراؤها مجددا عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو صيف العام الجاري يجوز العمل به فى اى اتحاد ألعاب فردية مثل الملاكمة يديرها شخص واحد فقط وليس اتحاد الكرة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انتهت من ترجمة التعديلات التى جرت على هامش فعاليات الجمعية العمومية الطارئة مؤخرا فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على لائحة النظام الأساسى وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.