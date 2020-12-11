خاص- لجنة التخطيط بالأهلي تعتمد مشروعا جديدا لقطاع الناشئين لمواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين

أقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي شكل ونظام جديد لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء يضمن تصعيد عدد من اللاعبين للفريق الأول وعدم اللجوء إلي شراء الصفقات إلا في اضيق الحدود، وناقشت اللجنة علي مدار أكثر من ثلاثة شهور مقترحات عدة ودراسات وتجارب أندية عريقة انتهت إلى فلسفة جديدة بدت أولى ثمارها في خروج عدد من لاعبي قطاع الناشئين للإعارة الموسم الحالي .

ويعتبر جزء كبير من الخطة تم تطبيقه من الموسم الماضي حين تم الموافقة علي إعارة عدد من اللاعبين ليحلوا علي فرصة المشاركة أساسيًا وعاد بالفعل الرباعي محمد شريف وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن لدعم الفريق الأول ليكونوا مثل الصفقات الجديدة ، كما تم تجديد إعارة عمار حمدي لموسمين ومحمد عبدالمنعم ورحل احمد حمدي وهناك بند يضمن عودته في أي وقت.

كما خرج الموسم الحالي عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين للإعارة من بينهم صالح نصر مهاجم فريق الشباب ومحمد فخري وشادي رضوان وغيرهم من فرق 2000، وقررت لجنة التخطيط زيادة المخصصات المالية لقطاع الناشئين ومنحت خالد بيبو مدير القطاع صلاحيات واسعة كانت بدايتها التعاقد مع خبير تشيكي ميشيل بروكيتش ليكون مشرفًا فنيا وبالفعل تم تقليص عدد فرق القطاع بهدف زيادة التركيز علي تطوير اللاعبين ومنحهم الخبرات الأكثر.

وركز محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف علي قطاع الكرة بتفويض من مجلس الإدارة خلال الاجتماعات علي أن تكون تلك التجربة هي الأهم حيث يطمح في التخلص من شراء الصفقات إلا نادرًا في غضون عامين علي أقصي تقدير، وتعاقد الأهلي مع عدد من الكشافين في أفريقيا بجنوبها وشمالها وشرقها وغربها وفي أمريكا الجنوبية أيضًا لضم مواهب صغيرة السن وصقلها وإمكانية تسويقها أو تصعيدها للفريق الأول .