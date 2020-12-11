نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعب قوص يحل ضيفا علي البلينا وقفط أمام اهلي المنشأة بالجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت، مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

وتستهل الجولة منافساتها بمواجهة فريق نادي البداري بنظيره فريق نادي ابو تيج، والتي يستضيفها ملعب نادي البداري، في اول لقاء له علي ملعبه ووسط جماهيره.

فيما يستضيف فريق مركز شباب سوهاج، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، ويأمل فريق سوهاج في تحقيق الفوز والاستمرار بمنطقة المنافسة علي صدارة المجموعة، فيما يسعي فريق شبان المراغة لتحقيق فوز يضمن له الانفراد بصدارة المجموعة.

وعلي ملعب مركز شباب البلينا، يحل فريق نادي الشعب بقوص ضيفا علي نظيره شباب البلينا، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

فيما يستضيف فريق نادي اخميم نظيره فريق نادي مكة المكرمة، ويأمل فريق اخميم في تحقيق الفوز لاسيما بعد تعادله في المباراة الاولي، فيما يسعي فريق مكة المكرمة لتحقيق فوز يضمن له التواجد بصدارة المجموعة.

ويحل فريق نادي قفط ضيفا علي نظيره فريق نادي أهلي المنشأة وسعي كلا الفريقين الي تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم لاسيما بعد تعادلهما في الجولة الاولي.

واختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي المراغة أمام نظيره فريق نادي الرحلات بملعب الاول.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث قبل انطلاق الجولة الثانية كما يلي:

1_شبان المراغة 3 نقاط

2_مكة المكرمة 3 نقاط

3_نادي قفط نقطة واحدة

4_نادي المراغة نقطة واحدة

5_نادي اخميم نقطة واحدة

6_م.ش. سوهاج نقطة واحدة

7_نادي الرحلات نقطة واحدة

8_نادي اهلي المنشاه نقطة واحدة

9_م.ش نجوع مازن نقطة واحدة

10_نادي شعب قوص نقطة واحدة

11_نادي البداري الحادي بدون نقاط

12_م.ش. البلينا الثاني بدوننقاط

13_نادي ابوتيج الثالث بدون نقاط