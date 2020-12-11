نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعب قوص يحل ضيفا علي البلينا وقفط أمام اهلي المنشأة بالجولة الثانية في المقال التالي
وتستهل الجولة منافساتها بمواجهة فريق نادي البداري بنظيره فريق نادي ابو تيج، والتي يستضيفها ملعب نادي البداري، في اول لقاء له علي ملعبه ووسط جماهيره.
فيما يستضيف فريق مركز شباب سوهاج، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، ويأمل فريق سوهاج في تحقيق الفوز والاستمرار بمنطقة المنافسة علي صدارة المجموعة، فيما يسعي فريق شبان المراغة لتحقيق فوز يضمن له الانفراد بصدارة المجموعة.
وعلي ملعب مركز شباب البلينا، يحل فريق نادي الشعب بقوص ضيفا علي نظيره شباب البلينا، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.
فيما يستضيف فريق نادي اخميم نظيره فريق نادي مكة المكرمة، ويأمل فريق اخميم في تحقيق الفوز لاسيما بعد تعادله في المباراة الاولي، فيما يسعي فريق مكة المكرمة لتحقيق فوز يضمن له التواجد بصدارة المجموعة.
ويحل فريق نادي قفط ضيفا علي نظيره فريق نادي أهلي المنشأة وسعي كلا الفريقين الي تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم لاسيما بعد تعادلهما في الجولة الاولي.
واختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي المراغة أمام نظيره فريق نادي الرحلات بملعب الاول.
ويأتي ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث قبل انطلاق الجولة الثانية كما يلي:
1_شبان المراغة 3 نقاط
2_مكة المكرمة 3 نقاط
3_نادي قفط نقطة واحدة
4_نادي المراغة نقطة واحدة
5_نادي اخميم نقطة واحدة
6_م.ش. سوهاج نقطة واحدة
7_نادي الرحلات نقطة واحدة
8_نادي اهلي المنشاه نقطة واحدة
9_م.ش نجوع مازن نقطة واحدة
10_نادي شعب قوص نقطة واحدة
11_نادي البداري الحادي بدون نقاط
12_م.ش. البلينا الثاني بدوننقاط
13_نادي ابوتيج الثالث بدون نقاط