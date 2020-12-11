نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام يقترب من الانتقال لباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات لاعب فريق توتنهام هوتسبير ديلي ألي، قريب جداً من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل المدرب جوزيه مورينيو.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن باريس سان جيرمان يستعد للتوقيع مع ديلي آلي، في يناير القادم على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع صاحب الـ24 عاماً، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن لم يتمكن من ذلك.

ولا يمانع ديلي آلي من الرحيل عن الفريق في يناير المقبل، ولك من أجل الحصول على المزيد من الدقائق للتواجد مع منتخب إنجلترا في اليورو القادم.