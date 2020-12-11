نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق وعضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، للاعتداء عقب صلاة الجمعة وتم تحطيم سيارته.

وتفاجئ أيمن يونس أثناء عودته من صلاة الجمعة بأحدى مساجد القاهرة، بتعرضه للاعتداء مما أدى إلى إصابته باليد وبعض الكدمات بالوجه، بالأضافة لتحطيم سيارته.

هاجمت بعض من جماهير نادي الزمالك أيمن يونس عقب تواجده في لجنة الكرة بنادي الزمالك، بسبب تصريحاته المؤخرة عبر قناة الزمالك، بالإضافة إلى وجود أكثر من أزمة داخل القلعة البيضاء.

وتوجه أيمن يونس إلى قسم 6 أكتوبر، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من اعتدى عليه، وإثبات ذلك في محضر رسمي.