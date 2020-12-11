نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المطرب الشعبي طارق الشيخ، على توجيه رسالة اعتذار رسمية لجمهور نادي الزمالك، وذلك عقب التقليل من نادي الزمالك وما بدر منه بحلقته التي تم إذاعتها أمس الخميس مع أبلة فاهيتا عبر قناة أون.

وكتب طارق الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»،: «صباح الخير أخوات وحبايب طارق الشيخ للتوضيح أغنية القاضية إللي غنتها في برنامج ابله فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالي ووقفت التصوير اكثر من 3 مرات».

وأضاف: «أثناء تصوير الحلقة لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه وبنتميله من طفولتي لحد الآن الزمالك في الدم وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك والموضوع مكنش أكثر من فكاهه فقط واللي في القلب ,, زمالك,, زمالك,, زمالك».

واختتم: «أرجوا تفهم الأمر بالصورة الصحيحة وبعتذر لأي حد تسببت ليه في انزعاج بدون قصد أرجوا تفهم الموقف … اخوكم طارق الشيخ».