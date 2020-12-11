أبو التفانين في الصدارة.. أغلى 5 صفقات في الدوري المصري

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الجمعة، انطلاق النسخة الـ 62، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهل إنبي وأسوان، افتتاح الدوري المصري نسخة 2020 - 2021، اليوم، الجمعة، عندما يلتقيا في تمام الثانية والنصف عصرا بملعب بتروسبورت، ثم يستضيف طلائع الجيش الجونة في تمام الخامسة مساء، وأخيرا تختتم مباريات اليوم بمسابقة الدوري بإقامة مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب السلام.

فكرة إنشاء الدوري المصري:

الإعلامي محمود بدر هو صاحب فكرة إنشاء الدوري المصري، لتصبح مثل الدوري الإنجليزي.

أول نسخة من مسابقة الدوري:

أقيمت النسخة الأولى من مسابقة الدوري المصري عام 1948 بمشاركة 11 فريقيا هي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والترسانة والاتحاد السكندري والمصري والسكة الحديد والترام وبور فؤاد ويونان الأسكندرية والأوليمبي.

توج الأهلي بأول نسخة من مسابقة الدوري الممتاز بـ29 نقطة، بينما حصد الترسانة المركز الثاني، فيما هبط الترام إلى القسم الثاني.

الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري:

يعد الأهلي الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري، حيث حصد اللقب 42 مرة، بينما حل وصيفا في 11 مرة.

الزمالك يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري خلف الأهلي برصيد 12 بينما حل وصيفا في 33 نسخة.

الإسماعيلي صاحب المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري برصيد 3 ألقاب، بينما توج كل من الترسانة والاتحاد السكندري وغزل المحلة والأولمبي والمقاولون العرب باللقب مرة وحيدة.

الفرق المشاركة المشاركة في النسخة الحالية:

يشارك 18 فريقا من النسخة الحالية من الإيجبشن ليج" الدوري المصري، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وأسوان وإنبي وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وغزل المحلة والجونة ومصر المقاصة وسموحة ووادي دجلة.

أغلى صفقات الموسم الحالي في ميركاتو الصيف استعدادا للدوري المصري:

1- رمضان صبحي:

بلغت قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي الملقب بـ أبو التفانين حدودة من هدرسيفلد الإنجليزي، إلى بيراميدز 4. مليون جنيه إسترليني " 80 مليون جنيه مصري تقريبا"، وفقا تقارير صحفية.

2- بدر بانون:

انتقل بدر بانون من الرجاء إلى الأهلي مقابل 2 مليون دولار " 30 مليون مصري"، وفقا لبعض التقارير الصحفية.

3- طاهر محمد طاهر:

انضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب إلى الأهلي مقابل 22 مليون جنيه، حسبما أكد عماد النحاس مدرب المقاولون العرب.

4- محمود وادي:

أكد نادي المصري أن قيمة انضمام محمود وادي إلى بيراميدز بلغت 20 مليون جنيه.

5- بيكهام:

حصل الأهلي على خدمات أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة مقابل 12.5 مليون جنيه