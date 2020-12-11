كدمات وجروح وتهشيم زجاج.. أبرز مشاهد الاعتداء على أيمن يونس

أصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك بجروح في الرقبة وكدمات في حادث الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجهولين بمنطقة السادس من أكتوبر بالقرب من منزله عقب أداء صلاة الجمعة.

وأسفر الاعتداء على أيمن يونس عن تحطيم زجاج سيارة المدير التنفيذي للجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

وتعرضت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري لهجوم من قبل طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين ومقدم برنامج زمالكاوى عبر فضائية الزمالك أمس بسبب إصدار اللجنة بيان بالموقف المالى يكشف المديونيات على القلعة البيضاء والتى وصلت لميار ونصف جنيه للجهات الحكومية .

المالي

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المالي

وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقفللقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبرصدر عن المديرللنادي .

وجاء في البيان المالي للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه مبلغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .

كما كشف بيان الموقف المالي أن السلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالي .

وأشار بيان الموقف المالي للزمالك إلى أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود في خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه .

وقالت اللجنة إن متابعة الموقف المالي من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالي بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية .

كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3مليون و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية.

وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي .. بجانب مقدمات عقود لا عبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى .