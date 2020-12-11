رفض تحرير محضر بالواقعة ..أيمن يونس يروى تفاصيل اعتداء جماهير الزمالك عليه بعد صلاة الجمعة

روى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

قال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.

وشدد أيمن يونس على أنه نجح فى إغلاق زجاج السيارة بسرعة ولكنه تعرض لبعض الكدمات وتحطم زجاج سيارته .

وكشف يونس أنه أجري اتصالا بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإخباره بالأمر وطلب منه الوزير تحرير محضر بالواقعة ولكن لم أقم بذلك لأننى لا أعرف من هم هؤلاء الذين هاجموننى.

أصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك بجروح في الرقبة وكدمات في حادث الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجهولين بمنطقة السادس من أكتوبر بالقرب من منزله عقب أداء صلاة الجمعة. وأسفر الاعتداء على أيمن يونس عن تحطيم زجاج سيارة المدير التنفيذي للجنة الكرة بالقلعة البيضاء. وتعرضت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري لهجوم من قبل طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين ومقدم برنامج زمالكاوى عبر فضائية الزمالك أمس بسبب إصدار اللجنة بيان بالموقف المالى يكشف المديونيات على القلعة البيضاء والتى وصلت لميار ونصف جنيه للجهات الحكومية . وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقف المالي للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضي صدر عن المدير المالي للنادي . وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقفللقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبرصدر عن المديرللنادي . وجاء في البيان المالي للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه مبلغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه . كما كشف بيان الموقف المالي أن السلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالي . وأشار بيان الموقف المالي للزمالك إلى أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه . وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود في خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه . وقالت اللجنة إن متابعة الموقف المالي من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالي بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية . كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3مليون و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية. وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي .. بجانب مقدمات عقود لا عبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى .

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