نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء المقرر لها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز .

ودخل الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم في أحدى الفنادق بالقاهرة، ويضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق أخر التعليمات لتنفيذها في مران اليوم.

وطلب باتشيكو مشاهدة بعض التسجيلات لفريق المقاولون العرب في الفترة الأخيرة، وتحديداً في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، لمعرفة نقاط القوة والضعف لوضع التشكيل الأفضل للزمالك في مباراة الغد.

وتلقى الزمالك إخطار رسمي بخوض المباراة على ملعب ستاد الكلية الحربية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة.