موسيماني يتحدث عن استقباله الأسطوري.. وقيادة الأهلي لفك عقدة التاسعة

أشاد الجنوب أفريقي بتتسو موسيماني بطريقة استقباله فور وصوله إلى القاهرة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لتولي قيادة النادي الأهلي، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقاد موسيماني الأهلي مؤخرا للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 2 - 1، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقال موسيماني في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول:" بصراحة لم يسبق لي أن شهدت هذا من قبل حياتي، لم يسبق أن يتم استقبالي بهذه الطريقة، لقد وصلت إلى القاهرة في الصباح الباكر " 6 صباحا تقريبا"، وجماهير الأهلي كانت في انتظاري في المطار".

وتابع:" استغرقت يوما لقبول عرض الأهلي، قضيت 8 سنوات في صن داونز وكان لابد من خوض تجربة جديدة، احترم جماهير صن كان دزانز لكن أردت أن أفعل شيئا لنفسي".

وواصل:" عندما جئت إلى الأهلي كنت بحاجة لأن أقنع اللاعبين أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بي، ولكنهم كانوا يعرفونني جيدا".

وأضاف:" كان علينا اتباع أسلوب لعب مختلف عند وصولي إلى الأهلي خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ 2013، لذلك عملت على إغلاق المساحات أمام الخصوم، وبالفعل تلقينا أهدافا قليلة في المباريات الأخيرة".

وعن فوزه بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي:" سبق وأن فزت بدوري الأبطال مع صن داونز على حساب الزمالك في 2016 أمام 63 ألف متفرج في برج العرب، لكن هذه المرة الأمر كان مختلفا لأننا تمكننا من الفوز وسط مدرجات خاوية".

واستطرد:" بمجرد أن نزلنا إلى أرضية الملعب في المباراة النهائية نسينا تماما أنه لا يوجد جمهور".

وأوضح:" لا أعرف إذا ما كان الأمر ذاته بالنسبة لـ جوارديولا أمام جوزيه مورينيو أو كارلو أنشيلوتي عندما يرفعون بدوري الأبطال، ولكن بالنسبة لي فإن الفوز بكأس أفريقيا يعطيني شعورا استثنائيا".

وعن مصدر إلهامه قال موسيماني:" أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو وآرسين فينجر".