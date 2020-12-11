جماهير الزمالك ضربته بالطوب.. تفاصيل ساعات رعب عاشها أيمن يونس بعد صلاة الجمعة

- أجرى اتصالا بوزير الشباب والرياضة .. ورفض تحرير محضر بالواقعة

- بيان الموقف المالى أثار غضب الجماهير .. وهجوم طارق يحيى أشعل فتيل الأزمة

- تشديد الإجراءات الأمنية حول القلعة البيضاء بعد الاعتداء على " الفيلسوف"

تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك للاعتداء من قبل مجهولين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك بجروح في الرقبة وكدمات في حادث الاعتداء عليه بالضرب بالطوب والحجارة من قبل مجهولين.

وأسفر الاعتداء على أيمن يونس عن تحطيم زجاج سيارة المدير التنفيذي للجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

وروى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

وقال أيمن يونس لـ دوت الخليج : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.

وأضاف أيمن يونس أنه نجح فى إغلاق زجاج السيارة بسرعة ولكنه تعرض لبعض الكدمات وتحطم زجاج السيارة.

وأشار يونس إلى أنه أجري اتصالا بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإخباره بالأمر وطلب منه الوزير تحرير محضر بالواقعة ولكنه لم يقم بذلك لأنه لا يعرف هوية الذين هاجموه.

وشهد محيط نادي الزمالك بجامعة الدول العربية تشديدات أمنية مكثفة خارج وداخل النادي.

وتتواجد قوات أمن مركزي مكثفة أمام جميع بوابات النادي حرصا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والخوف من افتعال اي أزمات من قبل الجمهور.

وكانت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد عينت لجنة للكرة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وحسين السيد وتامر عبدالحميد .

وعانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك من هجوم كبير من الجماهير بعد البيان الذي أصدرته مساء أمس الخميس تعلن فيه عن الموقف المالي للنادي وتؤكد صعوبة المهام التي تواجهها الأمر الذى جعل طارق يحي مقدم برنامج زمالكاوى يهاجم اللجنة بدعوى عدم صحة توقيت قرار صدور البيان والفريق الأبيض سيواجه المقاولون العرب فى افتتاح مشوار الدوري غدا .

وطالب طارق يحيى اللجنة القضائية بالرحيل حال عدم قدرتها على قيادة الزمالك الذى يشهد تخبطا على حد وصفه فى الفترة التى توالت فيها المسئولية خلفا للمجلس المنتخب الذى تم ايقافه واستبعاده من قبل وزارة الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية تم احالتها لنيابة الأموال العامة .

وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبرالماضى صدر عن المدير المالى للنادي .

وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه . كما كشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى .

وأشار بيان الموقف المالى للزمالك إلى أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه، وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه .

وقالت اللجنة إنه بمتابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية . كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3مليون و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية.

وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري .