إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابة صالح جمعه لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، وذلك بعد خضوعه لمسحات طبيه قبل مواجهة فريق الإنتاج الحربي في أول ظهور للفريق بالدورى الممتاز.

وتلقت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بسلبية عينة كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ما عدا صالح جمعة، الذي أثبت التحليل إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الفور قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، استبعاد صالح جمعة من معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبالتالي تكون قائمة الفريق 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر.

خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال - أحمد محسن.

خط الوسط: عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي.

خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل.