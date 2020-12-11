المقاصة يعلن عن صفقاته الجديدة ويقدم المدير الفني في مؤتمر صحفي.. غدا

يعقد المهندس أحمد عبدالخالق رئيس لجنة الكرة بنادي المقاصة والمتحدث الرسمي ورئيس الشركة الراعية للنادي مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء غد السبت بفندق سونستا بمدينة نصر، لتقديم المدير الفني والصفقات الجديدة لفريق الكرة بالمقاصة.

ومن المقرر أن يقوم المهندس أحمد عبد الخالق بتقديم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة، بجانب تقديم اكثر 8 لاعبين جدد تم التعاقد معهم قبل انطلاق الموسم الجديد ، مع عرض تفاصيل تلك التعاقدات.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق على جاهزية فريق المقاصة لمباراة الأهلي المقررة بعد غد الأحد في إطار الجولة الأولى للدوري، وأشار إلى أن المدير الفني إيهاب جلال سيوجه رسالة طمأنة لجماهير المقاصة خلال المؤتمر الصحفي بخصوص الصفقات الجديدة التي دعم بها الفريق ، وحول الاستعدادات القوية لمواجهة الأهلي.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الفريق ضم عدد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن هناك حالة جيدة من الاستقرار الفني والإداري تم توفيرها للفريق ، مما تجعله قادر على المنافسة بقوة والتواجد ضمن المربع الذهبي للدوري.

ومن المقرر ان يختار ايهاب جلال 20 لاعبا عقب تدريب الفريق صباح غدا السبت للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاهلي.

واوضح النائب وليد هويدي مدير الكرة ان فريق المقاصة انهي معسكره المغلق الناجح بالاسماعيلية ، وعاد اللاعبون للقاهرة ليدخل الفريق معسكر مغلق غدا استعدادا لموقعة الاهلي ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة طيبة في بداية الدوري امام الاهلي حامل اللقب.