مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لفريق فاركو في القسم الثاني

قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز ياشار حلمى قبول الإعتذار المقدم من أحمد عاشور عن عدم استكمال مهمته مديرًا فنيًا للفريق الأول ، وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه للنادي خلال فترة تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق .

وأعلن مجلس الادارة تعيين مجدي عبدالعاطي مديرًا فنيًا خلفا له ويتكون الجهاز المعاون من:-

عاطف حنفي (مديرًا للكرة)

محمد ثابت صاروخ (مدرب)

عمرو فهيم (مدرب)

أحمد خطاب (مساعد مدرب)

عصام محمود (مدرب حراس مرمى)

أحمد عبد اللطيف (مخطط أحمال)

وتم الابقاء على باقي أفراد الجهاز الإداري والطبي.

ويستعد نادي فاركو تحت قيادة عبد العاطي لمواجهة المنصورة السبت 19 ديسمبر الجاري باستاد حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من المجموعة الثالثة للدوري الممتاز ب، الذي يحتل فيه المركز الثامن برصيد نقطتين.

وكان مجدي عبدالعاطي تولى مهمة أسوان في دوري القسم الثاني ونجح في الصعود بهم للدوري الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب مجموعة الصعيد .