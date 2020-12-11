أحمد عيد عبد الملك عن الاعتداء على أيمن يونس: حاجة تقرف

هاجم احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق المعتدين على الكابتن ايمن يونس داخل سيارته مما أدي إلي إصابته بجروح في مناطق متفرقة في جسده.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏الصراحة يعني حاجة تقرف الي حصل للكابتن ايمن يونس تتفق معاه او تختلف عيب يحصل كدة معاه !!".

وروى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

قال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.

وشدد أيمن يونس على أنه نجح فى إغلاق زجاج السيارة بسرعة ولكنه تعرض لبعض الكدمات وتحطم زجاج سيارته .

وكشف يونس أنه أجري اتصالا بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإخباره بالأمر وطلب منه الوزير تحرير محضر بالواقعة ولكن لم أقم بذلك لأننى لا أعرف من هم هؤلاء الذين هاجموننى.

أصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك بجروح في الرقبة وكدمات في حادث الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجهولين بمنطقة السادس من أكتوبر بالقرب من منزله عقب أداء صلاة الجمعة.

وأسفر الاعتداء على أيمن يونس عن تحطيم زجاج سيارة المدير التنفيذي للجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

وتعرضت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري لهجوم من قبل طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين ومقدم برنامج زمالكاوى عبر فضائية الزمالك أمس بسبب إصدار اللجنة بيان بالموقف المالى يكشف المديونيات على القلعة البيضاء والتى وصلت لميار ونصف جنيه للجهات الحكومية .

وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقف المالي للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضي صدر عن المدير المالي للنادي .