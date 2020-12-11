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المنتخب الوطني للناشئين يواجه نظيره البحريني

يواجه المنتخب الوطني للناشئين نظيره البحريني ودياً في العاصمة البحرينية المنامة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في النهايات الاسيوية. المنتخب الوطني للناشئين يواجه نظيره البحرينييواجه المنتخب الوطني للناشئين نظيره البحريني ودياً في العاصمة البحرينية المنامة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في النهايات الاسيوية. ووافق الاتحاد على طلب نظيره البحريني للعب مباراتين وديتين خلال الفترة (22 - 28 فبراير) من العام المقبل. وسيجري المنتخب الوطني للناشئين مباريات وديتين إضافيتين قبيل انطلاق النهائيات وذلك مع كلاً من منتخبي اليابان وماليزيا. - الجدير بالذكر ان القرعة اوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ( عمان والامارات وطاجكستان)، ومن المتوقع ان يعلن الاتحاد الاسيوي عن الموعد الرسمي لانطلاق البطولة والذي قد يكون في نهاية شهر مارس وحتى ابريل 2021.

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