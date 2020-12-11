تفاصيل مكالمة أيمن يونس مع وزير الشباب والرياضة عقب الاعتداء عليه

كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة تفاصيل الاتصال الذى أجراه بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة عقب تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين عقب أداء صلاة الجمعة .

وقال أيمن يونس إنه أجري اتصالا بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإخباره بالأمر وطلب منه الوزير تحرير محضر بالواقعة ولكن لم يقم بذلك لأنه لا يعرف من هم هؤلاء الذين هاجموه.

وأضاف:" قلت للوزير مش عارف أحرر محضر ضد مين .. ومين هؤلاء الذين هاجمنني بالطوب والحجارة وبسببهم تعرضت للإصابة بجروح وكدمات وتهشم زجاج سيارتي".

وأصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك بجروح في الرقبة وكدمات في حادث الاعتداء عليه بالضرب بالطوب والحجارة من قبل مجهولين

وأسفر الاعتداء على أيمن يونس عن تحطيم زجاج سيارة المدير التنفيذي للجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

روى أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

قال أيمن يونس في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معي بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفني به بدون سبب واضح.

وشدد أيمن يونس على أنه نجح فى إغلاق زجاج السيارة بسرعة ولكنه تعرض لبعض الكدمات وتحطم زجاج سيارته .

وشهد محيط نادي الزمالك بجامعة الدول العربية تشديدات أمنية مكثفة خارج وداخل النادي.

ووتتواجد قوات أمن مركزي مكثفة أمام جميع بوابات النادي حرصا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والخوف من افتعال اي أزمات من قبل الجمهور.

وكانت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد عينت لجنة للكرة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وحسين السيد وتامر عبدالحميد .

وعانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك من هجوم كبير من الجماهير بعد البيان الذي أصدرته مساء أمس الخميس تعلن فيه عن الموقف المالي للنادي وتؤكد صعوبة المهام التي تواجهها الأمر الذى جعل طارق يحي مقدم برنامج زمالكاوى يهاجم اللجنة بدعوى عدم صحة توقيت قرار صدور البيان والفريق الأبيض سيواجه المقاولون العرب فى افتتاح مشوار الدوري غدا .

وطالب طارق يحي اللجنة القضائية بالرحيل حال عدم قدرتها على قيادة الزمالك الذى يشهد تخبطا على حد وصفه فى الفترة التى توالت فيها المسئولية خلفا للمجلس المنتخب الذى تم ايقافه واستبعاده من قبل وزارة الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية تم احالتها لنيابة الأموال العامة .

وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبرالماضى صدر عن المدير المالى للنادي .

وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .

كما كشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى .

وأشار بيان الموقف المالي للزمالك أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود في خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه .

وقالت اللجنة إنه بمتابعة الموقف المالي من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالي بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية . كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3مليون و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية.

وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى .