بهدف الفيل.. أسوان يفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. فيديو

فاز فريق أسوان على نظيره إنبي بهدف دون رد، في افتتاحية الموسم الجديد من مسابقة الدوري 2020 - 2021.

جاء هدف أسوان والمباراة الوحيد عن طريق هيثم مصطفى الفيل في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحصد أسوان أول ثلاث نقاط له في مسابقة الدوري، ليعلتي الصدارة مؤقتا.

كان فريق إنبي أنهي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بينما جاء أسوان في المركز الـ 14 بـ 37 نقطة.

ويتلقي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، طلائع الجيش مع إنبي والإنتاج الحربي مع سيراميكا كليوباترا.

طلائع الجيش ضد إنبي:

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الجونة اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري ويبحث طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري، عن تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز من على الجونة في مباراة اليوم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرا في كأس مصر. كان طلائع الجيش فجر مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرا بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 1 في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يهزم في المباراة النهائية أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1- 1. وقدم طلائع الجيش مباراة رائعة أمام الأهلي وكان ندا قويا له طوال المباراة، إلا أن ركلات الحظ ابتسمت للمارد الأحمر في النهاية. في المقابل يطمح الجونة في اقتناص الثلاث نقاط من طلائع الجيش، تساعدة على تحقيق بداية مميزة هذا الموسم. وأنهى فريق طلائع الجيش الموسم الماضي في مسابقة الدوري الممتاز في المركز الـ 12 بـ 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 13. ويدير مباراة اليوم الحكم محمد سلامة ويعاونه كلا من تامر رشاد وأحمد عبد الغني، وسالم متعب حكما رابعا، ومصطفى مدحت وأحمد حمدي لتقنية الفيديو.

الإنتاج الحربي ضد سيراميكا: