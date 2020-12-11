دواء سحري.. تعرف على داروين نونيز الذي رشحه تركي آل الشيخ للانضمام إلى برشلونة

نصح تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا، منذ أيام قليلة نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي.

وشارك المستشار تركي ال الشيخ صورة جديدة تجمعه باللاعب داروين نونيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: " لقد جاء هذا اللاعب للتواصل معي وأشعر بمشاعر أبوية تجاهه لأنه أحد اكتشافاتي وأعتقد أنه "دواء سحري" لهجوم نادي برشلونة ، وأعتقد أنه يجب أن يأخذوه في الاعتبار."

لكن من هو داريون نونيز أحد اكتشافات تركي آل الذي، والذي رشحه للانضمام إلى برشلونة.

- داريون نيونز هو مهاجم أوروجوياني يبلغ من العمر 21 عاما، حيث ولد 24 يوليو عام 1999، بمدينة أرتيجاس بـ أوروجواي.

- بدأت مسيرة نيونز الاحترافية في 2017 باللعب في صفوف فريق بينارول الأوروجوياني الأول.

- لعب نونيز موسمين بقميص بينارول، شارك خلالهما في 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

- أنضم نونيز إلى نادي ألميريا المملوك لـ تركي آل الشيخ في صيف 2019 - 2020.

- شارك نونيز مع ألميريا في 32 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهما 16 هدفا وصنع 6 آخرين.

- انتقل داريون نونيز إلى نادي بنفيكا البرتغالي خلال الصيف الماضي، حيث شارك مع الفريق في 14 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع مثلهما

- تبلغ القيمة التسويقية الحالية لـ نونيز 13 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.