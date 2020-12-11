22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

القائمة شهدت تواجد الصفقات الجديدة التى اجراها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والتى بلغ عددها 7 لاعبين إضافة لفخر الدين بن يوسف.

أعلن البرازيل ريكاردو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه التى ستغادر للإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الأحد باستاد برج العرب فى أولى جولات مسابقة الدورى المصرى.

القائمة كاملة جاءت كالتالي :

حارس المرمى : محمد صبحي - محمد مجدي - محمد فوزي

الدفاع : محمد هاشم - محمود البدري - مروان الصحراوي - رضوان شريفي - كاستيلو

الوسط : نادر مضان - عماد حمدي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - محمد بيومي - مدحت فقوسة - محمد عادل

الهجوم : محمد الشامي - بنسون شيلونجو - أرى بابل - فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب

وكان نادي الاسماعيلي اعلن في وقت سابق التعاقد مع الأنجولى أرى بابل ، والجزائرى رضوان شريفي ، التونسي فخر الدين بن يوسف، أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ، محمد عادل لاعب الانتاج الحربى ، التونسى مروان الصحراوي مدافع البنزرتى ، والحارس محمد صبحى ،وعودة شكرى نجيب من الإعارة.

وفي وقت سابق ، قال المدافع الدولي التونسي مروان الصحراوي المنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، أن اللعب للدراويش شرف كبير لأي لاعب .

وأضاف الصحراوي خلال تصريحاته : عندما سألت أصدقائي في تونس نصحوني بالانضمام للدراويش وعلى رأسهم فخر الدين بن يوسف لأن النادي احد اكبر الاندية في إفريقيا ومصر .

وأكمل : الإسماعيلي اول نادي يحقق لقب قاري ويتمتع بصيت كبير في دول شمال إفريقيا ، بالنسبة للمفاوضات لم تستمر طويلا معي وذلك لرغبتي في الانضمام للفريق .

وأوضح : أرغب في استعادة تألقي مجددا في الملاعب من خلال بوابة الإسماعيلي، ومن ثم العودة لصفوف منتخب بلادي، ففريق الدراويش يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين تحت قيادة مدرب كبير وهو هيرون ريكاردو .

ووجه الصحراوي الشكر للجماهير بعد الترحيب الكبير الذي لاقاه بعد الانضمام للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى انه سيعمل جاهدا علي إسعادهم بتحقيق لقب بطولة كأس البطولة العربية .