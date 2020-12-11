أخبار الرياضة.. أول تعليق من أيمن يونس بعد الاعتداء عليه بالضرب.. وصحفي مغربي يهاجم الكاف بعد نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك للاعتداء من قبل مجهولين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر وتعرض لبعض الإصابات كما تحطم زجاج سيارته.
روى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.
شهد محيط نادي الزمالك بجامعة الدول العربية تشديدات أمنية مكثفة خارج وداخل النادي.
أجري حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عملية جراحية في قدمه منذ قليل بإحدي المستشفيات الخاصة.
هاجم الصحفي أمين العميري الاتحاد الأفريقي لذضكرة القدم " كاف" بعد نقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان إلى قطر بدلا من القاهرة.
حددت محكمة القاهرة الجديدة،جلسة ٣٠ ديسمبر، موعدا للنظر فى الاستئناف المقدم من جانب لاعب النادى الأهلي شادى رضوان فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنة لدهسه سيدة مسنة فى مدينة نصر.
أعلنت الإعلامية اسعاد يونس عن استضافتها لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فى برنامجها " صاحبة السعادة " ونشرت صورة لها معه من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق رساله للجنة الرياضية المؤقته التي تدير نادي الزمالك بإختيار الأنسب في ملف الكرة لتولى المهمه في المرحله الحاليه.
طرح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مقترحا لحل أزمة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة.
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