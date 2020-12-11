للخروج من المنعطف الخطير.. عمر هريدي يتبنى مبادرة لعودة الاستقرار لـ الزمالك

تبنى المستشار عمر هريدي عضو مجلس النواب السابق دعوة الاستقرار لنادي الزمالك وذلك من خلال دعوة أعضاء النادي لحضور الاجتماع الموسع المزمع عقده، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات العامة أعضاء القلعة البيضاء والمحبة للنادي من داخل مصر والدول العربية الشقيقة ورجال القانون والهيئات القضائية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الصحافة والإعلام ورموز الزمالك وذلك لدعم التشاور في أحوال النادي ودعم الاستقرار داخل قلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.

وقال هريدى: تلبية لرغبات المحبين لنادي الزمالك فإن النادي بحاجة ماسة إلى الخروج من هذا المنعطف وتأييد ودعم استقراره من أجل أعضائه ورموزه وجماهيره التي بمئات الملايين داخل مصر وخارجها. وأضاف: انطلاقا من واجب الانتماء وحب الزمالك تدعم جبهة إنقاذ الزمالك الخروج من ذلك المنعطف الخطير والجلوس والتشاور حول مستقبل أفضل للنادي من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على كل الألقاب في كافة الألعاب الفردية والجماعية. جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لوجود مخالفات مالية وإدارية داخل مجلس الإدارة وقامت الوزارة بتعيين لجنة مؤقتة تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكرى ومعه بعض من رجال الهيئات القضائية.

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