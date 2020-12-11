ضربة موجعة.. الكاف يخسر 13 مليون دولار

تسببت جائحة كورونا في خسائر فادحة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" هذا العام.

وذكرت صحيفة " البطولة المغربية": التقرير المالي للكاف، أثبت خسارة مالية تقدر بـ 13 مليون دولار خلال السنة الحالية.

ولم يكشف التقرير المغربي، عن أسباب خسارة الكاف لهذه الأموال.

في سياق آخر أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس، الخميس، عن نقل مباراة السوبر الأفريقي من القاهرة إلى قطر، على أن تقام في الربع الأول من 2021.

كان الكاف أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى نادي نهضة بركان بطل الكونفيدرالية الأفريقية تحفظه على عدم إقامة لقاء السوبر في قطر وفقا للاتفاقية المبرمة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال افريقيا، بينما يلعب نهضة بركان المباراة باعبتاره بطل الكونفيدرالية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.