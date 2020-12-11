نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل شبين يواصل تدريباتة استعداداً لمواجهة عرب الرمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين مرانه الختامي اليوم الجمعة، على ملعبه، تحت قيادة شريف رضا، ومحمد الجمال، استعداداً لمواجهة فريق عرب الرمل، التي تنطلق في الثانية من عصر السبت، بالجولة الثانية، لمنافسات (المجموعة العاشرة) من دوري القسم الثالث.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، بجانب عدد من الناشئين، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعداداً للمواجهة الهامة والمرتقبة، التي تقام بملعب مركز شباب قويسنا.

ويملك الغزل نقطة وحيدة من التعادل مع أبو كبير، بهدف لمثله، بينما خسر عرب الرمل من مركز شباب تلا بهدف من ركلة جزاء.

وتشهد قائمة الغزل تواجد ما يقرب من 25 لاعب منهم محمود الجابري، محمد أبو علي في حراسة المرمى، وأحمد قاسم، ومصطفى عادل، ومحمود براني، ومحمود جرودو، ومحمد عبد الغني، ومؤمن قصري، وعلاء السعيد، واسلام فرج، واسلام رمضان،

في المقابل، يدخل عرب الرمل اللقاء، بقيادة المدير الفني يوسف الأزهري، وتشمل قائمة الفريق تواجد 26 لاعب منهم، رامي سامي، ووليد صبحي، وأحمد كعبوره ومحمد أبو العز وأحمد جلال، فوزي فتحي، ورامي نصحي، واسلام عبد القادر، محمد سعيد بوجي، وأحمد أوسه ومحمود عاطف بيبو، وشكري ابراهيم، وأحمد سمير وأحمد شلبي.