نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عشية مواجهة "ديربي" مدريد، إلى أن أتلتيكو هو المرشح الأقوى لتحقيق لقب الدوري "الليغا"، ولكنه أكد أن فريقه سيقاتل حتى النهاية للدفاع عن اللقب.

ورداً على سؤال إذا ما كان الأتلتي أحد المرشحين الرئيسيين لحصد اللقب، أجاب "زيزو" في مؤتمر صحافي عشية "الديربي" الذي يقام ضمن الجولة 13 من الليغا: "بالتأكيد هو مرشح، وهو أظهر ذلك".

وأضاف مدرب الملكي: "إنه فريق يقدم أداء جيداً داخل الملعب ويفوز ودائماً ما كان منافساً قوياً واليوم هو متصدر الترتيب، نعلم الخصم جيداً وقلقون بشأن ما سنفعله غداً".

وبالتركيز على ما يجب فعله في مباراة غد للفوز على "الروخيبلانكوس"، بدا زيدان مقتنعاً بأن مواجهة الديربي لن تكون حاسمة وأن لاعبيه سيتوجب عليهم القتال حتى النهاية لحصد اللقب من جديد.