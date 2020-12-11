تعرف على مواجهات الاسبوع الثانى بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الاسبوع الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم و والبحر الأحمر وبنى سويف ، وتشهد مباريات المجموعة متابعة كبيرة من جماهير الفرق المشاركة ، وقرر مسوؤلى ناصر بنى سويف الانسحاب من المشاركة بمنافسات القسم الثالث مما أحدث ارتباكا لدى مسوؤلى المسابقات بمنطقة الفيوم المنظمة للمسابقة ومن المتوقع تطبيق غرامة على الفريق السويفى خلال الفترة القادمة .

عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب يستضيف نظيره طامية ، ويأمل كلا الفريقان تحقيق الثلاث نقاط خاصة فى ظل خسارتهم بالجولة الافتتاحية .

وبديربي ابناء بنى سويف يحل ببا الرياضى بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى ضيفا على شقيقه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال ، بمباراة عنوانها لا بديل عن الثلاث نقاط .

ويحل ابشواى ضيفا على سينزو المشارك لأول مرة بالمسابقة ويأمل أبناء ابشواى فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى فيما يسعى سينزو لتحقيق اول انتصار بالمسابقة .

وبديربي فيومى يحل مركز شباب الساحة ضيفا على شقيقه اطسا ، بمباراة قوية ومثيرة يطمح كلا الفريقان لتحقيق الثلاث نقاط خاصة فى ظل تعادل الفريقان بالجولة السابقة .

وبلقاء مثير يحل الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ضيفا على مطرطارس ، ويمتلك كلا الفريقان 3 نقاط برصيدهما .

فيما يستضيف ابو كساة نظيره سنورس فى مباراة قوية .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

1 - ابشواى 3 نقاط

2 - ابو كساة 3 نقاط

3 - مطرطارس 3 نقاط

4 - الواسطى 3 نقاط

5 - مركز شباب الفيوم نقطة .

6 - سينزو نقطة .

7 - اطسا نقطة .

8 - ببا نقطة .

9 - طامية صفر .

10 - راس غارب صفر .

11 - اهناسيا صفر .

12 - عاملين غارب صفر .

13 - سنورس صفر .

14 - ناصر بنى سويف صفر .