مانشستر يونايتد يخطط لبيع بوغبا

يخطط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لعرض لاعب خط وسطه، الفرنسي بول بوغبا، للبيع خلال فنرة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الخميس، إن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء بوغبا، هذا الموسم، لدرجة أنه يخطط لبيعه في يناير المقبل.
وينتهي عقد بوغبا مع فريق "الشياطين الحمر" الصيف المقبل، لكن تقارير إنجليزية زعمت في وقت سابق، أن النادي فعل بند التمديد لموسم آخر.
كما يعتزم مسؤولو مانشستر يونايتد خفض مطالبهم المالية للاستغناء عن بوغبا، حيث سيوافقون على بيعه مقابل 55 مليون يورو فقط، بعدما كانوا يطالبون بنحو 100 مليون في أوقات سابقة.
وكان مينو رايولا، وكيل اللاعب الفرنسي، قد هاجم مؤخرا إدارة نادي يونايتد، وأكد رغبة موكله في الرحيل.
يذكر أن بوغبا انضم إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حينها، إذ بلغت قيمنها 103 ملايين يورو.
المصدر: وكالات
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