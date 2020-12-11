وزير الشباب والرياضة لـ دوت الخليج: سننفذ قرار القضاء لو حكم بعودة مجلس مرتضى منصور

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن موقفه من الطعن الذى تقدم به مجلس الزمالك المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه واستبعاده لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيق في المخالفات المالية التي رصدتها لجان التفتيش على القلعة البيضاء.

قال الدكتور أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: لا توجد مشكلة من جانبنا مع مجلس الزمالك المستبعد إلا تطبيق القانون والحفاظ على حق الدولة، مشيرا إلى أنه حول المخالفات المالية للنيابة وبدورها ستتخذ القرار المناسب بعد انتهاء التحقيقات.

وشدد صبحى على أنه سينفذ قرار محكمة القضاء الإداري فورا حال الحكم بعودة مجلس إدارة الزمالك المستبعد برئاسة مرتضى منصور لان الوزارة تلتزم دائما بالقانون الذى يطبق على الجميع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن دوره انتهى عقب إيقاف المجلس المنتخب واستبعاده وتعيين لجنة قضائية لإدارة النادي وفقا للائحة الداخلية برئاسة المستشار أحمد البكري وعضوية المستشارين هشام إبراهيم وعماد عبدالعزيز.

وقال إن الوزارة أنهت دورها واللجنة المسئولة قامت بتشكيل لجان للكرة والمكتب التنفيذي والحكماء لمساعدتها فى إدارة شئون الزمالك ونترك الجميع يمارس عمله بدون تدخل.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري بعد غد الأحد في الطعن المستعجل الذى تقدم به مرتضى منصور ومجلسه على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه واستبعاده من منصبه بدعوى وجود مخالفات مالية على المجلس المنتخب فى نوفمبر 2017.