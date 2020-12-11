شاهد.. وليد صلاح الدين في أحدث ظهور على إنستجرام

نشر وليد صلاح الدين لاعب النادي الاهلي السابق صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر اللاعب وليد صلاح الدين بإطلالة كاجوال في احدث ظهور له علي مواقع التواصل نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.



ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.



ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتي يونيو المقبل.



وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك اتفاقا بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو اثنين علي أقصي تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهما من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.

