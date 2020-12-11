في 3 نقاط.. خالد بيومي يضع روشتة إنقاذ الزمالك من الفوضى |خاص

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن روشتة إنقاذ نادي الزمالك واضحة منذ زمن ، حيث من المفترض إبعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاكل معقبا: "هذا مستحيل".
وتابع: "لابد من الإبقاء والحفاظ على كل عناصر الفريق ، لكي يصبح نادي الزمالك المعروف الذي لا يتاثر برحيل إسم أو آخر مهما كان ".
واختتم: "كما لابد من عمل نظام إداري طويل المدى لقيمة نادي الزمالك حتى لا يتأثر مرة أخرى ، حيث من يعاني في النهاية هو الجمهور والفريق الكروي والكيان ".
ويذكر أن د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس محكمة الإستئناف ".
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