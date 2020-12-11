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القبض على مدرب الزمالك السابق بتهمة التحرش الجنسي

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ألقت السلطات الجنوب إفريقية، القبض على الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بتهمة التحرش الجنسي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ميتشو كان يجلس في مقهى في جنوب إفريقيا وقام بمغازلة إحدى الفتيات التي تعمل هناك، ثم اشتكت لمديرها الذي حذر ميتشو من القيام بذلك الفعل مرة أخرى.

وفي نفس اليوم، قام ميتشو بلمس أجزاء حساسة في جسد فتاة المقهى، ليتم القبض عليه والمثول أمام إحدى المحاكم هناك.

وقررت المحكمة الإفراج عن ميتشو بكفالة تقدر بـ 10 آلاف راند، على أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى يوم 25 فبراير المقبل للحكم عليه.

ودرب ميتشو الزمالك بداية الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته ويذهب لتدريب المنتخب الزامبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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