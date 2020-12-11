شوبير يكشف عن تصميم قميص الأهلى الجديد.. صور

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل القميص الجديد للنادي الأهلي في الموسم الجديد بعد تحقيق النجمة التاسعة في بطولة دوري ابطال افريقيا.

ونشر شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قميص الأهلي الجديد ... اللون الاحمر بالشورت الابيض - الازرق بالشورت الكحلي - الرمادي بالشورت الاسود.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الجمعة، انطلاق النسخة الـ 62، من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأها إنبي وأسوان، في افتتاح الدوري المصري نسخة 2020 - 2021، اليوم، الجمعة، حيث حقق اسوان الفوز علي منافسه انبي بنتيجة هدف دون رد ، ثم يستضيف طلائع الجيش منافسه الجونة بعد قليل ، وأخيرا تختتم مباريات اليوم بمسابقة الدوري بإقامة مباراة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساء على ملعب السلام.

فكرة إنشاء الدوري المصري:

الإعلامي محمود بدر هو صاحب فكرة إنشاء الدوري المصري، لتصبح مثل الدوري الإنجليزي.

أول نسخة من مسابقة الدوري:

أقيمت النسخة الأولى من مسابقة الدوري المصري عام 1948 بمشاركة 11 فريقيا وهم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والترسانة والاتحاد السكندري والمصري والسكة الحديد والترام وبور فؤاد ويونان الأسكندرية والأولمبي

توج الأهلي بأول نسخة من مسابقة الدوري الممتاز 29 نقطة، بينما حصد الترسانة المركز الثاني، فيما هبط الترام إلى القسم الثاني.

الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري:

يعد الأهلي الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري، حيث حصد اللقب 42 مرة، بينما حل وصيفا في 11 مرة.

الزمالك يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري خلف الأهلي برصيد 12 بينما حل وصيفا في 33 نسخة.

الإسماعيلي صاحب المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري برصيد 3 ألقاب، بينما توج كل من الترسانة والاتحاد السكندري وغزل المحلة والأولمبي والمقاولون العرب باللقب مرة وحيدة.

الفرق المشاركة المشاركة في النسخة الحالية:

يشارك 18 فريقا من النسخة الحالية من الإيجبشن ليج" الدوري المصري، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وأسوان وإنبي وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وغزل المحلة والجونة ومصر المقاصة وسموحة ووادي دجلة.

القيمة التسويقية لـ الدوري المصري:

تبلغ القيمة التسويقية للدوري المصري 151.4 مليون يوور، أي ما يساوي 2 مليار و952 مليون و300 ألف جنيها.

يعد الأهلي أغلى فريقا في الدوري المصري حتي تبلغ قيمته التسويقية 26.95 مليون يورو، ويحل الزمالك ثانيا بـ 22.75 مليون يورو، وبيراميدز ثالثا بـ 20.43 مليون يورو.