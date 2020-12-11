طارق يحيى: الاعتداء على أيمن يونس مرفوض.. والاختلاف في الرأي لا يجب أن يقودنا للعنف

قال طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك ومقدم برنامج زملكاوى عبر قناة النادي الفضائية، إنه يرفض اعتداء الجماهير عقب صلاة الجمعة اليوم على أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة.

وأضاف طارق يحيى لـ دوت الخليج: أرفض شكلا ومضمونا اعتداء الجماهير على أيمن يونس أو أى فرد بالمنظومة الكروية سواء بالزمالك أو غيره من الأندية.

وشدد طارق يحيى على أن الرياضة وكرة القدم تدعو دائما للتشجيع المثالى ونبذ العنف والتعصب وهو الهدف الأسمى من ممارستها ولكن ما حدث مع أيمن يونس لا يمت للرياضة بصلة ولا يجب أن يقودنا الإختلاف فى الرأي إلى ممارسة العنف ضد من نختلف معه.

وتابع: حاولت الاتصال بأيمن يونس خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه ولكن هاتفه دائما مشغولا ورغم ذلك سأحاول مجددا لأن العلاقة بين أبناء الزمالك عشرة عمر وليس وليد اللحظة أو المناصب والجميع يهدف لخدمة الكيان.

وأشار طارق يحيى إلى أنه سيمثل للتحقيق اليوم بمعرفة الشئون القانونية بعد قرار اللجنة القضائية التى تدير النادي إحالته للتحقيق بعد حديثه أمس عن الأوضاع داخل القلعة البيضاء بعد صدور بيان الموقف المالى.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أعلنت، أمس الخميس، قررت إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.

جاء ذلك بسبب هجوم طارق يحيى على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا في التوقيت الحالي عن الموقف المالي للقلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى: لا أعرف سبب صدور هذا البيان فى هذا التوقيت قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون العرب فى افتتاح الدوري.

وشدد على أن توقيت البيان غير مفهوم ولا أعرف سبب صدوره الآن، فوجئت بأنه مطلوب منى قراءته، هناك تخبط كبير داخل النادي الآن، تعاقدنا مع صفقتين وتراجعنا عنهما والأمور لا تبشر بالخير.

وأشار إلى أن اسم الزمالك كبير وأنه يعمل داخل القلعة البيضاء حاليا ويقول هذا الكلام من منطلق حرصه على الكيان لأن الجميع راحلون والزمالك هو الباق فى النهاية.

وطالب طارق يحيى من لا يستطيع تقدير اسم الزمالك أو الإضافة إليه بالاعتذار عن مهمته وترك الفرصة أمام آخرين لإدارة القلعة البيضاء .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز 2020 - 2021.