نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

ويحل زعيم الثغر ضيفاً على بيراميدز بستاد الدفاع الجوي، في الخامسة مساء غداً السبت ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدوري.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو.