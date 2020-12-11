نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحدد سعر نيمار في حالة بيعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت العديد من التقارير الصحفية أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، حدد سعر بيع عقد نيمار دي سيلفا، نجم الفريق الفرنسي، على الرغم من عدم وجود نية لرحيله.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن الخليفي متفائل بشأن تجديد نيمار تعاقده مع باريس، وأنه في حالة بيع النجم البرازيلي فلن يكون أقل من 100 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن عقد نيمار ينتهي في يونيو 2022، وأن مبلغ الـ100 مليون يورو سيكون رادعًا لنادي برشلونة الذي أضعفته أزمة فيروس كورونا ماليًا، في حال رغبته التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هدف ناصر الخليفي هو الإبقاء على نيمار في باريس سان جيرمان حتى يتمكن من لعب مونديال قطر 2022 كلاعب في باريس سان جيرمان، وعلى ارغم من عدم وجود اتصالات مع والد نيمار من أجل استمرار النجم البرازيلي مع باريس، إلا أن الخليفي متفائل بشأن استمرار نيمار ومبابي.

وشهدت الفترة الماضية تردد أنباء تفيد بعودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى، خاصة بعد تصريحاته مؤخرًا برغبته في اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل، وفي ظل اعلان العديد من مرشحي الرئاسة في برشلونة رغبتهم في التعاقد مع نيمار وعودته مرة أخرى لكامب نو.