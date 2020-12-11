خاص | خالد بيومي: هدفا أفشة وشيكابالا يستحقان جائزة بوشكاش

أكد المحلل الكروي الشهير خالد بيومي المتواجد بإحدى قنوات أبوظبي الرياضية ، أن هدفي محمد مجدي أفشة ومحمودعبدالرزق الشهير بشيكابالا خلال مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري ابطال إفريقيا ، يستحقان جائزة بوشكاش وهي الجائزة التي تمنح من الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " لافضل هدف.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " هدفي شيكابالا وأفشة يستحقان جائزة بوشكاش ؟ ليه لأ بالتأكيد يستحقوا ، الهدفين رائعين جدًا ومن شاهدهم أعجب بهم ".

وتابع : " شيكابالا هدفه عالمي على المستوى الفني ، أما بالنسبة لهدف محمد مجدي أفشة فهو هدف رائع ومؤثر في نهائي بطولة تاريخية وهي البطولة الأهم في قارة إفريقيا وبهذا الهدف قاد النادي الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية وهي بطولة مشرفة ".

وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد القاهرة في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ليحقق الفريق الأحمر البطولة التاسعة في تاريخه.