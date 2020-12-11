منع دخول 6 من كبار موظفي الزمالك مقر النادي.. اعرف السبب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة أمن نادي الزمالك قامت منذ قليل بإصدار قرار إيقاف ومنع من الدخول لسداسي كبار موظفي الزمالك، على البوابات وذلك بسبب إصرارهم على الدخول والتواجد في النادي مساء أمس الخميس.

والسداسي الممنوع من دخول النادي خلال الفترة المقبلة هم: طارق يحيي، وأيمن حافظ، محمود خالد، وشريف حسين، ووليد بخيت، ومحمود العسال.



وكانت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري أحالت عددا كبيرا من الموظفين للتحقيق مع إيقافهم ومنعهم من دخول النادي بسبب وجود شبهة مخالفات إدارية ومالية عليهم.



وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.



وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.