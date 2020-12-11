نظمتها الأمم المتحدة مع الرقابة الإدارية.. ختام ورشة مكافحة الفساد الرياضي

تحت عنوان حماية الرياضة فى مصر من الفساد اختتمت باحد فنادق القاهرة بمدينة نصر ورشة العمل التى نظمها مكتب الامم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدعم من اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم بعد استمرارها لمدة يومين .. وجاءت الورشة فى اطار استمرار الدولة المصرية فى مكافحة الفساد بكل قطاعاتها ومنهم القطاع الرياضي.

وفى اليوم الأخير للورشة، تحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والقيم والسلوك الأخلاقى فى ممارسة الرياضة ومواجهة اى خرق للقيم الأوليمبية، مضيفا ان اللجنة الأوليمبية تتمثل رسالتها فى تشجيع ودعم نشر الأخلاق وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبية ضد التمييز والتعصب والعنف والمنشطات وكل أشكال التلاعب فى المنافسات مؤكدا أن ذلك من أهم الخطوات التى تم اتخاذها مدونة السلوك والأخلاقيات والقيم مع تحديد نطاق تطبيقها والمخاطبين بها وفقا لاحكام الميثاق الاوليمبى وقانون الرياضة.

ومن جانبه تحدث الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة قائلا أن الحوكمة والاتفاقات الدولية من شأنها القضاء على الفساد وذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية مهمة لتحسين الأداء مع ضرورة تحكيم الرقابة على الأنشطة الرياضية لخدمة الرياضة بشكل عام وإصلاح ومتابعة الانظمة المالية، وأنه يرى ان انخفاض الحس الوطنى وتراجع صفات الأخلاق يشجع على زيادة الفساد، مع التأكيد على أن تعاطى المنشطات بالمجتمع الرياضى يعد فسادا، لغياب العدالة فى المنافسة لذلك لابد من توعية الشباب الرياضيين بمخاطر تلك المنشطات.

فيما أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ان الحديث عن مخاطر الفساد الرياضى وكيفية حماية الرياضة منه يعد أمرا مهما ، فهناك تناقض كبير بين الرياضة بمفهومها الطبيعى وهو المنافسة والحديث عن فساد الرياضة؛ وانه أعجبه بشدة المكتوب عن خطوات محاربة الفساد الرياضى ومكافحته ولكن يجب عدم اغفال الوعى سواء على مستوى الدين او ثقافة المجتمع وزيادة الوعى يؤدى الى الوقاية من الوصول لمرحلة الفساد الرياضى، خاصة أن كل الاديان السماوية تدعو إلى النقاء والعدالة والابتعاد عن الفساد .