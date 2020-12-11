بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة.. كواليس عمومية الـ كاف والقرارات الصادرة

حضر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي "كاف"، عبر تطبيق "زووم"، والذي بدأ اليوم، في الساعة الثانية عشرة ظهرا، حتي الساعة الواحدة والنصف، بحضور ٤٧ اتحادا، بالإضافة الى اللجنة التنفيذية للكاف وممثلي الفيفا.

وشهد الاجتماع، مناقشة ٢٤ بندا، حيث بدأ بكلمة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم رئيس الاتحاد الأفريقي، وقد أشاد انفانتينو بتنظيم مصر لبطولة امم افريقيا ٢٠١٩ وبطولة الشباب تحت ٢٣ سنة وهنأ الاهلي والزمالك ونهضة بركان علي البطولات الافريقية، وأشاد بتنظيم حفل جائزة الأفضل في الغردقة.



واشار إلى ان الفيفا مر بالفساد منذ ٥ سنوات وعاد اقوي بخطة طموحة، وأشاد بعودة البطولات في البلاد الافريقية ثم المنتخبات وشكر الجميع علي عودة النشاط رغم جائحة كورونا. وقال انة يأمل في مشاركة أفريقية قوية من خلال كأس العالم في قطر.



وتمني ان يتنافس علي القمة ٥٠ ناديا بدلا من ١٠ فقط، وان تعتلي فرق افريقيا قمة كرة القدم العالمية؛ وهو ما يحتاج لمجهود كبير من الجميع.

ونوه الى ان الفيفا استثمر في البنية التحتية ٥٠٠ مليون دولار في ٣٠٠ مشروع بافريقيا. وركز علي زيادة عدد الفرق للسيدات في كأس العالم من ٢٤ الي ٣٢ فريقا.

وقرر الاتحاد الأفريقي "كاف"الآتي:

١-ترشيح عيسي حياتو رئيسا شرفيا للاتحاد الافريقي



٢- عقد جمعية عمومية للاتحاد الافريقي في مارس ٢٠٢١



٣- سينتخب الكاف في مارس ٢٠٢١، اللجنة التنفيذية، وأيضا ممثلي افريقيا في الفيفا، وانتخاب الجهاز القضائي بالكاف، وانتخاب لجنة الحوكمة وايضا التدقيق المالي.

٤- وقوف الجميع دقيقة حداد علي وفاة عدد من قيادات كرة القدم بافريقيا.

٥-صدق المجتمعون علي مساعدات الإتحاد الافريقي للاتحادات بمبلغ ١٣،٦ مليون دولار بسبب جائحة كورونا.