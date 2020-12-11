الأهلي يجري تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة المقاصة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحليل «رابيد تيست» اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش تحت إشراف موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
وعلن النادي الأهلي غياب الجناح الأيمن للفريق الأول للكرة حسين الشحات لمدة أسبوعين عن المباريات.
وقال الأهلي إن حسين الشحات خضع لعملية جراحية في ظافر القدم، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: "يحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي".
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري.
وكان الشحات قد أعلن في تصريحات تليفزيونية أنه يحتاج لراحة حتي يجري جراحة في أصبع القدم بعد إصابته في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
وكان المدير الفني بيتسو موسيماني قد منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لإجراء الجراحة لحسين الشحات بعد قرار تأجيل السوبر الأفريقي الذي كان مقررًا له 18 ديسمبر الجاري أمام نهضة بركان الي النصف الأول من العام المقبل.
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